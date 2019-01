Mónica Rodríguez es una de las presentadoras más antiguas, con nueve años al aire en el mañanero. Su carácter ha hecho que así como crece en seguidores, también lo hace en detractores. ¿Sacaron a Mónica Rodríguez de Día a Día?

Sus comentarios en diferentes ocasiones ha generado polémica entre la audiencia es por eso que cuando no aparece al aire los rumores de su salida crecen rápidamente. Durante estás dos últimas emisiones la antioqueña no ha participado, por lo que hoy algunos televidentes no dudaron en preguntar por medio de las redes sociales del programa lo sucedido.

¿Sacaron a Mónica Rodríguez de Día a Día?:

"Y ¿dónde está Mónica, sigue de vacaciones?", "¿Sacaron a Mónica Rodríguez? Ya no la volvimos a ver", "¿Que pasó con Monica?", comentaron algunos en la siguiente publicación, donde evidentemente no está Mónica.

Sus compañeras de set Carolina Soto, Catalina Gómez y Carolina Cruz no han comentado nada sobre el paradero de su compañera. Es por eso que entre los propios usuarios han llegado a sacar conclusiones que la reciente participación de Andrea Serna en el programa fue exitoso, por lo que debería ser el reemplazo de Mónica.

Aunque recordemos que su participación fue para impulsar el estreno del nuevo reality del canal Caracol, La Agencia. Una iniciativa que lleva a 24 modelos que luchan por un premio de 400 millones de pesos, y donde Serna es la presentadora.

Por ahora el silencio de la presentadora de Día a Día continúa dando de qué hablar. Y es que según sus redes si se encuentra en el canal trabajando, pero como parte del programa Agenda en tacones de Blu Radio, junto a su compañera Flavia Dos Santos.

Sin duda su regreso o su salida será tema de controversia.

