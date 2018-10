Melina Ramírez es una de las presentadoras que le roba el aliento a más de uno. Su belleza desde que presentaba en el 'Desafío Súper Humanos' cautivó a los televidentes y en el reality de música no es la excepción. Pero, no todo ha sido color de rosa para la caleña. ¡Vestida por el enemigo! Melina Ramírez levantó críticas en redes.

Luego de la polémica que hubo debido a sus "provocativas" botas que usaba, otra vez volvió a ser objeto de crítica por su último outfit en el programa. Esta vez fue un vestido "de cuero" con boleros el que se robó la atención de su reciente publicación.

Y aunque en la descripción de la foto le da gracias a sus fans por acompañarla en sus redes sociales y en este reto como presentadora. Sin embargo, en los comentarios mostraron su desacuerdo con el vestido y algunos hasta le insinuaron que despidiera a su asesor de imagen.

"Solo puedo decirles, gracias por todo el cariño y el apoyo que me dan. Me encanta leerlos y les deseo el doble de todo lo bonito que me desean. En realidad me estoy disfrutando 'Yo me llamo'. Gracias por acompañarnos", escribió en la publicación.