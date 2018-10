El emotivo mensaje con el que Johanna Fadul recordó a sus hijas:

View this post on Instagram

Esta es una #TBT Repleta de amor y de huesitos que hoy en día son MIS ANGELES quienes nos acompañan, nos protegen y nos bendicen a mi esposo @juanse_quintero y a mi… LAS AMO HASTA EL INFINITO A&A 🧚‍♀️🧚‍♀️ #Antonella&Anabella