Melina Ramírez es una de las presentadoras que le roba el aliento a más de uno. Su belleza desde que presentaba en el 'Desafío Súper Humanos' cautivó a los televidentes y en el reality de música no es la excepción. Pero, no todo ha sido color de rosa para la caleña. Melina Ramírez cambia de look y sus seguidores la aplauden.

La polémica que envuelve al programa también ha repercutido a la presentadora, para muchos su forma de vestir más que resaltar su belleza es provocativa. De hecho, los usuarios en redes sociales se han pronunciado por las botas altas que usa, casi todo el tiempo.

Y, es que en esta era digital es casi imposible hacer oídos sordos a lo que se habla en las plataformas digitales. Es por eso que Melina decidió sorprender a muchos, está vez con unas botas de caña baja y el resultado quedó evidenciado en su Instagram.

"¿Qué artista les gustó mucho y no pasó ésta noche en 'Yo me llamo' ? A mi me encantó Janis Joplin", escribió en la descripción que acompaña la foto en la que muestra su ultimo atuendo en el programa.

A pesar de que la presentadora incitó a que sus seguidores hablaran del programa en sus comentarios, el diálogo que se levantó fue entorno a su outfit especialmente de sus zapatos. Aunque no se alcanzan a ver en la publicación que compartió, en sus historias de Instagram mostró los protagonistas de la noche.

Foto en las historias de Instagram.

"Te vez divina así, tus piernas se ven mucho más lindas cuando no las tapas", "¿Alguien más se dio cuenta de que dejó de aparecer con botas largas?, felicitaciones", "Me encanta tu vestuario de hoy, deberías dejas las faldas y botas largas por algo más de este estilo", "Aunque hasta con una bolsa de basura te verías linda, me encanta como te vez sin botas largas", escribieron algunos de los usuarios en redes sociales.

