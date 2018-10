Jorge Duque: La moda a través de la paradoja de la globalidad

El diseñador Jorge Duque fue el encargado de dar apertura a BCapital, el evento Smart, Fashion y Cool de la capital, que se estará realizando hasta el próximo 19 de octubre. En su pasarela presentó una colección inspirada en los fenómenos socioculturales relacionados con la creación de nuevas tribus que están reagrupándose en la sociedad contemporánea.

Con una propuesta cromática amplia que llenó de riqueza visual la puesta en escena, se pudo evidenciar cómo la multiculturalidad es parte predominante de su línea creativa. Acostumbrado a contar historias desde lo cotidiano y lo local, pero al mismo tiempo innovando en materiales y apostándole a lo global, Duque, hoy por hoy, es uno de los pocos creadores en Latinoamérica que va más allá de la exotización para dejar entrever en sus colecciones sus inquietudes intelectuales más profundas. Esta vez, mostró cómo estas nuevas tribus están reagrupándose y cómo las migraciones generan una dinámica de movimiento, dejando como resultado “una nueva mezcla racial” con un ADN diverso y multicultural.

El diseñador compartió un discurso cromático amplio, que va desde el color rojo, hasta el plata, plomizo, blanco, negro y azul celeste. Los estampados de línea étnica americana y flecos de cuero, materiales como la seda, el algodón, PVC, caucho, acero y cristales iridiscentes, dispuestos a manera de tejidos, ya los había manejado en su última colección para Colombiamoda, pero esta vez cambia el relato y se va a través de las contradicciones de un mundo interconectado.

En entrevista con PUBLIMETRO nos contó sobre el proceso crativo y de producción de esta colección a la que por primera vez le da un nombre.

1. Hablemos del nombre de esta colección y a qué hace tributo.



Es increíble pero sí, la nombré 'Mistura primavera-verano 2019'. Y es una colección que habla de ser mestizos, es como un viaje a la hiperfeminidad para que todas las mujeres pasen alrededor de la tribu, del fuego.

Por otro lado debo resaltar que es una creación de tipo folk. Mucho plástico, piel, caucho y hasta cristal, esto porque quiero hablar: de la identidad desde lo urbano, de lo que somos, de dónde nos mezclamos. Como pudieron ver, la pasarela estuvo acompañada con música rap, reggaetón, hip-hop y punk. Y es que no podía ser de otra forma, cuando se mezcla todo eso, es donde siento realmente que somos más idénticos, porque hoy en día somos la mezcla de todo y eso es lo que mostré con mi colección.

2. ¿Cómo nació la idea de esta colección?

Primero fue un viaje donde me encontré con la cultura hopee en Arizona, Estados Unidos. Ellos tienen un mito que la tierra fue poblada por los hombres hormiga que venían desde las estrellas, si uno ve a esos hombres en graficas parecen como astronautas. Por otro lado, fue una situación contemporánea como las migraciones: todo mundo va de país en país. Veo hoy la situación de los venezolanos, por ejemplo.

3. La feminidad siempre ha sido una clara expresión en sus colecciones, ¿cómo la vemos en esta?

Soy un diseñador que trabaja en pro de la feminidad en todas mis colecciones, en particular esta es muy poderosa y lo transmite. Una mujer se los pone y siente que se puede comer el mundo.

4. ¿Qué siluetas trabajó?

Unas muy adherentes y otras muy grandes. Vemos desde chaquetas deportivas enormes que parecen carpas, hasta suéteres con faldas tipo lápiz y pantalones militares, pasando por abrigos de día y para la lluvia hasta acabar con vestidos de noche. Entonces la colección es como unos viajes donde se quiere ser mestizo, intercultural. Todo está mezclado.

5. Además de los materiales habituales, ¿qué otro usó?​

Los que me conocen saben que soy una persona a la que le gusta innovar, caucho y pvc con impresión digital fueron algunos materiales con los que me fascinó trabajar. Eso sin dejar de lado las telas ultra plateadas que parecen del espacio, esto porque cuando estaba ideando pensaba en que estas mujeres debían lucir como astronautas.

6. ¿Y los colores a resaltar?

Como una identidad, amarillo (pastel), azul y rojo, también trabajé con colores futuristas, incluso algo anime. Esa es la enorme intensión que tiene la colección.

7. ¿Qué mujer viste Jorge Duque?

Es una mujer que le fascina la aventura de vestirse, quiere contar historias por medio de su vestuario, poderosa y que es dueña de sí misma. Lo que sí tengo claro es que yo no visto mujeres aburridas.

8.¿Qué nos puede decir sobre la feria?

No saben la emoción que a uno de diseñador le da que se presenten estas oportunidades de hacer parte de los eventos de moda más importantes. Ahora, abrir BCapital, me dio una serie de emociones que no logro describir, nervios, ansiedad, entre otras cosas. Como cualquier pasarela no es solo la ropa, es la historia que cuentas con ella.