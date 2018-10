Andrea Valdiri es reconocida en la farándula colombiana por su talento para bailar, su belleza y su actitud. Es por eso que es una de las celebridades más buscadas por las marcas para promocionar productos en sus redes sociales, donde goza de una amplia popularidad. El cambio de look de Andrea Valdiri por el que dicen que se quedará calva.

Sin duda es experta en sorprender a sus fans con sus diferentes atuendos. Esta vez para uno de sus famosos bailes dejó de lado su sedosa cabellera negra para hacer uno de los peinados afro del momento. Con largas trenzas negras y rojas dejó sin aliento a más de uno, pues al parecer su siguiente performance es un homenaje a esta cultura.

El cambio de look de Andrea Valdiri por el que dicen que se quedará calva:

A post shared by ANDREA VALDIRI (@andreavaldirisos) on Oct 16, 2018 at 6:49pm PDT

Aunque muchos no dudaron en halagarla por su belleza, algunas usuarias de la red sociales le advirtieron que aunque le luce el peinado al final se va a arrepentir. Al parecer a muchas se les cayó el cabello en el proceso de deshacer las trenzas.

"Me encanta como te ves, todo te luce. Pero cuando me quite las trenzas perdí el cabello","La cosa es cuando te vayas a quitar las trenzas, he escuchado que debilita el cabello y hace que se caiga", "Fue increíble como se perdí el cabello cuando me las hice, ojalá no te ocurra", "No quedes calva por favor, igual te luce el peinado", escribieron algunas de las usuarias de la red social en la fotografía.