Shakira volvió a dar de que hablar por medio de sus redes sociales, especialmente de Twitter. Luego de su presentación en Ciudad de México, el pasado jueves, donde inició el tramo latinoamericano de su gira mundial 'El Dorado' hizo un tuit que llamó la atención de más de uno. Shakira se quejó de su cabello en la última presentación y así le respondieron sus seguidores.

Con una gran asistencia de 48 mil personas en el Estadio Azteca, que sin duda disfrutaron de la puesta de escena de la colombiana, luego de un leve retraso de más de una hora debido a la tormenta eléctrica que azotó a la capital mexicana. La barranquillera compartió una foto en la que sale con el pelo por la cara, quejándose de su peinado.

Una hora y media haciéndome el pelo para terminar con el look de pato mojado! Half an hour doing my hair to end up with the wet look! Shak pic.twitter.com/7TY8RHNMDx

— Shakira 🤫 (@shakira) October 12, 2018