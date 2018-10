Mónica Rodríguez es reconocida por su trabajo como presentadora en el programa 'Día a Día' hace más de nueve años, su divertido carácter la han hecho pasar algunas penas en el set, como sus caídas o equivocaciones, sin embargo es por su espontaneidad que sus seguidores cada día aumentan más. Por qué Mónica Rodríguez está ausente en Día a Día.

Pero al parecer no todo es color de rosa para la antioqueña, así como cuenta con muchos que la apoyan otros no han dudado en comentar que es hora de que le de la oportunidad a una presentadora más joven. Es por eso que la ausencia de la paisa durante esta semana ha dado mucho de qué hablar.

A diferencia de su compañera Carolina Cruz, ella no avisó por medio de sus redes sociales que se iba a tomar su semana de vacaciones. Pero fue algo que muchos de sus seguidores se dieron cuenta, cuando compartió algunas fotos familiares en el inolvidable paisaje del Choco, pues especulaban que la habían sacado del programa por los recientes problemas con el senador Álvaro Uribe.

"Mónica que disfrutes tu paseo. ¿Cuándo regresas a Día a Día?, no es lo mismo sin ti, regresa pronto, te extrañamos", "Espero que solo sean vacaciones", "Totalmente de acuerdo con muchos aquí, Día a Día no tiene nada que ver sin ti…le das la alegría y toque para querer ver el programa. No tengo nada en contra de Carolina pero este no es su fuerte y a Cata también le falta, pero como tiene su palanca", fueron algunos de los comentarios que escribieron algunos de sus seguidores.

Por otro lado, en la cuenta de Instagram del programa 'Día a Día' muchos han mencionado su ausencia, generando polémica pues muchos aseguran que el programa se ve mucho más fresco y dinámico, mientras otros aseguran que hace falta la alegría que la presentadora paisa le impregna.

"Que lindos, falta Mónica. No me pierdo el programa. Felicitaciones", "Este equipo esta muy bien, sin Mónica", "Con el perdón de ustedes, pero con Mónica era más ameno el programa", "Esos son, no hace falta mas nadie", "Mónica me encanta tu humor negro, le das picante al programa… sin ti no seria lo mismo", comentaron algunos seguidores.