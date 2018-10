Andrea Serna publicó por primera vez foto de su mamá y le llovieron halagos:

View this post on Instagram

En mi familia pensamos rosa y por eso nos unimos a la carrera-caminata de la @fundacionavoncolombia por la detección temprana del cáncer de seno. Los invitamos a inscribirse (en el link que encontrarán aquí arriba en el perfil) y acompañarnos este 21 de octubre en Medellín. Ma, @carolina.serna.cs, qué alegría contar con ustedes, gracias 💖.