El video de Estefanía Borge ejercitándose del que todo el mundo está hablando

Estefanía Borge es conocida por su trayectoria como actriz y, además, por su participación en MasterChef Celebrity -donde fue una de las participantes más polémicas y que llegó a los tres finalistas-. Sus redes sociales han sido centro de atención desde su participación en el reality de cocina, pero recientemente a retomado uno de sus hábitos saludables que más la caracterizan, sus rutinas de ejercicio.

No cabe duda que la actriz tiene uno de los cuerpos más marcados de la farándula colombiana. Pero lo que llamó la atención fue el atuendo que uso durante su rutina. Aunque no sería la primera vez donde sale con un pequeño short y un top solamente, pero sin duda los vibrantes colores que uso en su look hizo que los usuarios de la red social se quedarán sin aliento.

El video que dura un minuto tiene diferentes ejercicios, sobre todo centrados en la zona de los glúteos, por lo que muchos no dudaron en halagarla por su cuerpo y por la motivación que les da ver como es el entrenamiento que realiza para esta zona del cuerpo.

"¡Que 'nalguerio' tan firme! Esa es la inspiración que uno necesita en los días grises donde da pereza", "Me encantan tus rutinas. Sigue subiéndolas por favor", "Esa cola seve 100% atlética", "Compartir la rutina de nalgas ", "Hermosa, disciplinada, natural, Autentica, eso proyectas", escribieron algunos usuarios de la red social.

Recordemos que…

Aunque en diferentes oportunidades Estefanía ha dejado claro que su cocina es muy orgánica, hasta ella a subido de peso luego de más de dos meses solamente cocinando en la cocina de MasterChef y en diferentes giras promocionando su libro. Para ello compartió una foto haciendo una comparación de ella hace algunos meses luego de una maratón y otra actualmente.

La foto la hizo con la intención de hacer una reflexión que no solamente se trata de tener buenos hábitos alimenticios, sino que es necesario complementarlo con una buena rutina de ejercicio.

