'Tuti' Vargas, una mujer que decidió soñar en grande

Daniela ‘Tuti’ Vargas es una de las influencer más conocidas en el país. Aunque ha sobresalido por hablar sobre temas como maquillaje, moda y cuidado físico, su verdadera pasión es inspirar.

Luego de salir de su zona de ‘confort’, un trabajo estable y descubrir su propósito, decidió aventurarse a hacerlo realidad por medio de las herramientas que tenía al lado, una cámara, su computador y sobre todo pasión para realizar cada cosa que se propone.

Siguiendo sus propios tips (creer en su propia voz, superar sus miedos e inseguridades) en poco tiempo revolucionó las redes sociales y actualmente se ha convertido en una de las mujeres más reconocidas del país, siendo imagen de diferentes marcas e incluso participando en uno de los realitys más importantes del país MasterChef Celebrity.

En entrevista con Nueva Mujer nos contó sobre tu trayectoria y proyectos a corto plazo.

¿Cómo fue el primer paso que dio para convertirse en una figura pública en internet?

Hace dos años y medio arranqué con esta etapa. Algunas amigas me habían pedido consejos para maquillarse y trabajaba en una empresa donde tenía mucho tiempo libre, es por eso que busque mi cámara y me grabé haciendo algo básico. Al video le fue muy bien, tuvo bastantes interacciones y comentarios, podría decir que todo arrancó ahí.

¿Cómo fue la transición de dejar un trabajo estable para continuar como creadora de contenido?

Siempre he cuidado mi imagen en redes sociales, pero cuando subí mi primer video al mes me contactó una marca para hacerme una propuesta comercial, vi que era una oportunidad de negocio y empece a saber lo que era ser una influenciadora y de más.

¿Cómo decide los temas que salen en su espacio?

Todo el tiempo estoy muy alerta de saber qué quieren y necesitan mis seguidores, esa es mi principal fuente para elegir de qué se tratará mi próximo video.

¿Cuál es el sello que diferencia a 'Tuti' Vargas de otros influenciadores?

Considero que lo importante es conocer y mantener lo que soy como persona. Me preocupo por utilizar la mejor forma de comunicarlo a las personas que me están viendo. Sobre todo no aparentar, cada uno tenemos nuestros gustos y personalidad, entre más transparente mejor porque cuando uno disfruta hacer las cosas se nota.

Después de conocer de cerca el mundo de la cosmética ¿cuál es el producto sin el que no pueda vivir?

Definitivamente diría que mi hidratante. Esta crema me ayuda a no perder la elasticidad de mi cara y la proteje del desgaste diario. Uso un producto llamado Hydro boots, esto por que soy fan del ácido hialurónico pues me ayuda de día a que luzca siempre tersa.

De toda su rutina de maquillaje, ¿cuál es el paso que considera más importante?

Desmaquillarse, es súper importante. Son solo tres pasos: retirarse el maquillaje con pañitos, lavarse la cara con jabón para quitar por completo el exceso de producto y por último, hidratar la piel por la noche porque es cuando se recupera y oxigena.

¿Cuál es el peor pecado que una mujer puede cometer al maquillarse?

Recargar el maquillaje, éste debe ser un aliado para resaltar nuestra belleza de manera sutil y cuando se abusa de esto, el resultado definitivamente no es el mejor.

Vimos una nueva faceta de 'Tuti' en MasterChef Celebrity ¿qué fue lo que más se llevó del reality?

La gente. Después de convivir con ellos durante más de dos meses, de lunes a sábado, cuando salí lloré mucho porque cada uno se volvió como parte de mi familia.

Cuando llegó al reality, ¿sabía a qué se enfrentaría por conocimientos previos o llegó a explotar algo nuevo?

A mí se me quemaba hasta una arepa, intentaba meterme a la cocina a probar cosas, pero no era una pasión que tenía porque no la había descubierto. El reality me sirvió para saber que amo la cocina y descubrir que tengo un talento porque tiene que ver mucho con el arte y la intuición (con colores, texturas, sabores, etc.).

¿Cuáles fueron esos comentarios que más la marcaron por su participación en MasterChef Celebrity?

Recibí muchos de mi estrés y mi acelere, pero lo que uno siente estando en la cocina de MasterChef es demasiado. Yo soy una mujer apasionada, siempre intento dar lo mejor con cualquier cosa que emprendo en mi vida o cualquier proyecto que hago es meterle todas las ganas y dar lo mejor de mi entonces eso me estresaba más.

¿Quiénes fueron sus personas favoritas del reality?

Susano y Variel eran mis amigos. Piter, es un personaje y me alegró en lo más profundo de mi corazón que haya ganado, era muy juicioso porque llegaba de grabar a su hotel para tener clases de cocina.

¿Cuál es próximo proyecto de 'Tuti Vargas'?

Vienen muchos proyectos. A final de año lanzó mi nuevo libro y espero que el año siguiente comience con mi línea de maquillaje. Además, voy a sacar un 'ecommerce' para tener mis propios productos con la marca 'Tuti' con diferentes cosas que hasta estoy pensando.

La idea es ir progresando e ir reinventándome porque el mundo digital es algo que va volando y si no te reinventas te quedas por fuera.