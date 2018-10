Las burlas a Pipe Bueno por no conocer a una artista que se presentó en 'Yo Me Llamo'

Luego del debut de Yo me llamo, los televidentes han demostrado en redes sociales que tienen material para hablar, no solo de los participantes, sino también de los jurados.

Esta vez luego de la presentación de la intérprete de 'Janis Joplin' las redes sociales no dudaron en comentar sobre la reacción que tuvo el cantante de música popular. A diferencia de las otras oportunidades el más joven del grupo de los jurados no tuvo nada que decir.

Los internautas no pasaron por alto la conducta por lo que afirmaron que muy posiblemente es que no dijo nada al respecto de la presentación porque no conocía sobre la artista.

La conversación que se dio en Twitter comenzó con una inocente pregunta de una usuaria que pregunto "¿Pipe Bueno si sabrá quien es Janis Joplin?", a lo que otros usuarios de la misma red social no dudaron agregar que para ellos no sería nada nuevo.

Pipe bueno si sabrá quien es Janis Joplin??? #YoMeLlamo — Any Correa (@AnyCorrea13) October 2, 2018

Jajajaja lo mismo me pregunté yo, ni comentarios le hizo, y además hizo una cara de sorprendido… jajaja — Robinson Tamayo (@robinsontamayop) October 2, 2018

Ni amparo sabrá, el único que sabe de música es escola — Diego martinez (@Diegogangalee) October 2, 2018

Ese ignaro que va a saber quién es Joplin, y — Walter Cortes (@Walterc88) October 2, 2018

Recordemos que…

No solo los jurados han caído en las burlas de público, sino también Melina Ramírez. En el reciente capítulo que se transmitió al aire hizo uno de los osos más grandes de su vida. Mientras que estaba acompañando a un duo de reggaetón en el backstage los acompañó cantando y bailando.

El improvisado momento quedó guardado. En el video que ella compartió mostrando la pantalla de su computador escribió: "No, ya se pasó. ¡Alguien que le diga que no cante más!".

Mientras que dice: "No, no, ¿qué es eso?. No conoce la vergüenza esta niña".

