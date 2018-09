El bello gesto de Piter Albeiro, ganador de MasterChef

View this post on Instagram

Si alguien dice que yo no puedo con algo…. ES PORQUE NO ME CONOCE Amigos este soy YO Terco, apasionado, soñador, trabajador incansable, jamas deshonesto. Soy el fruto del amor de una familia maravillosa que me educó con buen ejemplo, a mi Viejo Hermoso a mi mamá a mi Hermanita que hoy no pudieron estar a mi lado en la final les dedico este sueño cumplido. A mi esposa y a mi hijo que son la razón de mi felicidad diaria GRACIAS POR ESTAR AHI SIEMPRE por entenderme y apoyarme, sacrificar tiempo juntos por mejorar y evolucionar. A mis 17 compañeros MIL Gracias , de cada uno de ellos me llevo los mejores recuerdos, a Clau y mis tres maestros GRACIAS INFINITAS POR SOPORTARME al equipo de produccion y dirección mil gracias tambien Mariana, Cesar, German, Augusto, Zulma, Maria de Brigard (que la adoro) y Katerine; a las personas maravillosas detrás de camaras, maquillaje y vestuario gracias mil. A USTEDES por ver el reality cada noche y por tantos mensajes de cariño y apoyo siempre fundamentales para lograr la meta. Los quiero. Es el final de un programa pero es el COMIENZO de la nueva mejor etapa de mi VIDA 😊 #VivaSantander #VivaBucaramanga (La mas hermosa del Planeta)