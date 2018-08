Carlos Hurtado es uno de los competidores del reality de cocina que más ha dado de qué hablar, aparte de Estefanía Borge, por su desempeño dentro y fuera de los retos. Esta vez lo hizo con sus recientes publicaciones en su Instagram, donde compartió con sus seguidores cómo cumplió uno de sus mayores sueños. Así se le cumplió el sueño a Carlos Hurtado, participante de MasterChef.

En compañía de su esposa el participante cumplió su sueño de volar en parapente, en Bucaramanga. En el video se puede observar al actor junto al instructor en el aire mientas que muestra un poco del paisaje que se ve.

"Sueño cumplido gracias 'Diosito'… gracias a mi flaca", escribió en la publicación.

Sin embargo, el logro no se cumplió sin antes no tener un intento fallido, que también compartió con sus más de 53 mil seguidores. Al parecer la corriente de aire con la que arrancaron no fue suficiente para alzar vuelo, lo que Hurtado usó para hacer uno de sus divertidos chistes haciendo referencia a que fue por su peso que no lograron arrancar.

Mientras la mujer que se encuentra grabando llena el video de risas extravagantes mientras que Hurtado menciona "Por tragar tanto, mano", con un tono divertido.

El actor ha sido reconocido por su gracioso sentido del humor, y hasta en la vida real lo ha demostrado; este video es prueba de la diversión como estilo de vida de Carlos Hurtado.

Por ahora el actor sigue siendo parte del reality de cocina, pero parece que la estrategia para ganar MasterChef Celebrity cambió, ya no se trata dejando salir sus sentimientos a flor de piel 'para que le tengan compasión', pues luego de los inconvenientes que ha tenido con Estefania Borge se ha empeñado en demostrar que también puede ser un excelente cocinero.

En un capítulo el actor demostró que dejó todo en la cocina para que sus alitas pudiesen entraran entre los mejores platos de la caja misteriosa, sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano ya que solo descartaron a Catalina Gómez, Estefanía Borge, Susano José y Piter Albeiro, el ganador de la caja misteriosa .

En ese momento confesó frente a cámaras su inconformidad porque no solo había terminado el plato, que consideraba que estaba bien, sino que lo hizo dentro del tiempo estimado, por lo que se sentía muy orgulloso y por eso.

"Es la primer a vez que terminó con el tiempo, hoy siento que hice algo bien. Sí se puede, si pude yo puede todo el mundo, eso es lo que me encanta", dijo entre lágrimas al final del capítulo.

