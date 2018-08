Así es el lujoso colegio en el que estudia Salomé, la hija de James Rodríguez.

Las palabras se quedan cortas para describir el agradecimiento que hoy tengo con cada una de las personas que ha hecho posible este sueño, que ha trabajado por él y a todas aquellas que hoy han celebrado a nuestro lado. Gracias infinitas por tanto amor, tanta buena energía, tantos buenos deseos. Gracias por hacernos sentir que ha valido cada instante, y que hoy más que una marca, @danfive es un pedacito del corazón de miles de personas. Gracias totales.

A post shared by Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) on Aug 15, 2018 at 7:17pm PDT