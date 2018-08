Por estos motivos Camila Avella fue descalificada del Concurso Nacional de Belleza.

Esta puede ser una de mis fotos favoritas 💛🌼 Pic by: @marioalzatee ( Nótese la juventud bella juventud que nunca más regresa ) #trowback #tbt feliz jueves ✌🏼✨

A post shared by Camila Avella M🦀 (@camiavellam) on Aug 10, 2017 at 7:09am PDT