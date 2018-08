Ella es la hermana de Mateo Carvajal que 'enciende' las redes sociales

Mateo Carvajal alcanzó la fama luego de ganar el 'Desafío Súper Humanos 2017', desde ese momento miles de fans lo siguen fielmente en sus redes sociales y en el canal de YouTube, que tiene junto a su novia la Melina Ramírez. Sin embargo, el deportista no solo hace alarde de su vida, sino de la belleza de mujeres que lo rodean. La hermana de Mateo Carvajal que enciende las redes sociales.

Hace algunas horas compartió en sus historias de Instagram algunas fotos de su hermana Nora Carvajal, a quien le celebraron el cumpleaños número 19 rodeada de algunos de los mejores amigos de su hermano (también participantes del reality), familiares y amigos.

En los videos, el ganador del desafío muestra a su hermana y la define como una de las mujeres más guapas de la familia; y es que no cabe duda que pese a su corta edad deslumbra a más de uno con su belleza y curvas.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 49 mil seguidores y en sus publicaciones cuenta con más de mil 'Me gusta' y cientos de comentarios halágandola por su belleza.

En la última edición del programa del 'Desafío Super Humanos XV' Mateo se despidió entre lágrimas y emociones. Él sin duda era uno de los participantes más queridos del reality.

"No, llore mucho la salida de Mateo. No será el desafío lo mismo sin él", "No Mateo, no será lo mismo sin ti", "Es verdad sin Mateo no tiene gracia, aparte de ser el mejor competidor, era la alegría de este desafío", "No, qué rabia. Veía el desafío por la locuras que hacía Mateo",escribieron algunos de los seguidores del programa.