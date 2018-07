En la sexta temporada de 'Yo me llamo' uno de los programas más queridos por los colombianos, en el que la presentadora Jessica Cediel marcó un hito muy grande en la televisión colombiana, tendrá grandes sorpresas. Una de ellas, que se confirmó en el noticiero del canal, es que la presentadora y modelo Melina será la nueva presentadora.

Melina Ramírez alcanzó gran popularidad luego de participar como presentadora en el reality el 'Desafío súper humanos 2017', desde ese momento se ha convertido en una de las modelos más reconocidas a nivel nacional e internacional y parece que imagen del canal Caracol. Listo el reemplazo de Jessica Cediel en 'Yo Me Llamo'.

Sin duda, esta nueva cara en el programa será solo el comienzo de las emocionantes audiciones y presentaciones que veremos, pues desde el lunes ya están haciendo el proceso en Barranquilla con la presencia de la modelo. Además, se comento que estará acompañada de Ernesto Calzadilla.

Jessica Cediel por medio de historias de la red social reveló que no participará en esta temporada del concurso musical, ya que tenía unos compromisos previos en Estados Unidos, pero no dudo ni un minuto en agradecerles a sus fans por su preocupación frente a los nuevos retos de ella.

"Este año no los voy a acompañar en ‘Yo me llamo’ porque ya tenía unos compromisos adquiridos previamente aquí en Estados Unidos y me tocó decir que no para que sepan. Gracias a todos por preguntar ya que eso me deja feliz porque eso significa que les gustó mi participación en el programa", dijo.