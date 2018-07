'Majo' Vargas de la 'Reina del Flow' habló de su dura niñez

María José Vargas comenzó su carrera artística interpretando el papel de la pequeña y tierna 'Milagros Rendón', en la serie 'Tres Milagros', desde ese momento ha participado en grandes series como 'Rosario Tijeras' y 'Lady, la vendedora de rosas', entre otras. Actualmente ha cautivado el rating con su interpretación de 'Yeimi' en 'La reina del Flow'.

Durante una entrevista con el programa 'Lo sé todo' habló sobre su experiencia durante la grabación de esta producción, afirmando que evocó varios momentos bonitos, pero también muy difíciles de su infancia en los barrios populares de Medellín debido a la violencia que azotaba a Colombia.

Además, relató que en algún momento tuvo que vivir experiencias difíciles como balaceras y otras cosas que la hicieron madurar y valorar un poco más algunos aspectos de su vida.

"Me tocó vivir muchísimas cosas como balaceras y otras situaciones que tal vez a muchas chicas de mi edad no les habría tocado, pero creo que eso me enseñó muchas cosas y a valorar la vida un poco más. Gracias a Dios pude salir adelante", dijo la actriz durante la entrevista.