El detalle en video de Jessica Cediel bailando que notaron algunos

Jessica Cediel sorprende a sus más de cuatro millones de seguidores con cada publicación que hace en su Instagram. Esta vez lo hizo con un video en el que aparece bailando junto a sus compañeros del magazín deportivo y cultural en Telemundo.

A post shared by Jessica Cediel (@jessicacedielnet) on Jun 24, 2018 at 4:13pm PDT

El video que fue muy bien acogido en redes sociales a las pocas horas de compartido logró más de 31 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios; donde la halagan por sus movimientos de cadera y por contagiar a sus compañeros de la fiebre mundialista. Sin embargo, otros critican a sus compañeros por no acompañarla con la camisa tricolor.

"Qué gente tan bella, contagiados de tanta alegría", "Qué bien te ves bailando, me encanta , un abrazo inmenso desde Colombia", "Bailas bien el Ras Tas Tas","Puro sabor colombiano", "Es injusto que Jessica use la camisa de México y ellos no usen la de Colombia", "De muy mal gusto que tus compañeros no te apoyaran con las camisas de la selección como tú a ellos", escribieron algunos de sus seguidores.