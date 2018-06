Diva Jessurum compartió con sus seguidores foto de cuando estaba en la universidad

Diva Jessurum es una de las mujeres más reconocidas y polémicas de la farándula colombiana. Las publicaciones en su cuenta de Instagram han hecho que más de 700 mil personas se animen a seguirla. Esta vez la presentadora sorprendió a sus seguidores con una recuerdo de ella en su época universitaria.

A las pocas horas de compartida la publicación más de 3 mil personas le dieron 'Me gusta' y la halagaron por su belleza.

"No te pasan los años muy hermosa", "Ya casi llegas a ese mismo cuerpo que tenías hace equis años", "Esas piernas son de siempre ", "Estás igual de linda, no cambias nada", "Siempre la misma sin perder su esencia divina espectacular", "La única Diva de la televisión colombiana, siempre muy bella y carismática nunca me pierdo su presentación en el noticiero me encanta su buena vibra", escribieron algunos de sus seguidores.