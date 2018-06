La virreina Universal, Laura Gónzalez, estaría saliendo con el exnovio de una famosa presentadora

¡Buenos días! Amanecemos este sábado con una muy buena noticia. Nos enteramos que la Virreina Universal @laurabarjum estaría de novia con el fotógrafo Giorgio del Vecchio, @delvecchio21 exnovio de la presentadora Melina Ramírez. Esta nueva relación confirmaría la terminación del noviazgo de la Señorita Colombia con el músico Tomás Crusoe. #noticia #nuevonoviazgo #farandula #famosos #quevivaelamor❤ #lauragonzalez

A post shared by TVyNovelas Colombia (@tvynovelas) on Jun 9, 2018 at 8:27am PDT