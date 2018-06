Foto de Linda Palma en Hawaii genera comentarios

Lina Palma se ha ganado el cariño de los colombianos gracias a su personalidad, talento y belleza en su rol de presentadora de entretenimiento en el canal Caracol. Esta vez sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto de ella en Honolulu, pero lo que llamó la atención fue el comentario con el que lo compartió.

"La lluvia me persigue. Honolulu, un paraíso, el plan para muchos para sus vacaciones, vengo lista con look bien hawaiano y LLUEVE, menos mal la lluvia me gusta y vengo a trabajar jaja", escribió en la publicación.