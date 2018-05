Carmen Villalobos es fuertemente criticada por esta publicación

Reflexionemos 🙌🏻🙌🏻🙏🏻🐶❤️ #Repost @avoicesorg ・・・ Tú que le estás enseñando al mundo❓sin duda lo que le enseñemos NO SOLO a las nuevas generaciones, sino a la sociedad en general, es lo que puede trasformar nuestro 🌏 yo se que casi todos los que siguen esta cuenta, amamos los animales 😊 por eso quiero que reflexionemos sobre la importancia de enseñarles a las personas que nos rodean el respeto a LA VIDA!!! De cuidar y amar nuestros animales y el medio ambiente! Si cada uno de nosotros nos comprometemos en difundir eventualmente mensajes en nuestras redes sociales, en dedicar un día al mes para ayudar a la medida de nuestras posibilidades a un animalito, en rechazar los actos de explotación y crueldad animal, en explicarle a los que nos rodean lo que está bien y lo que está mal con respecto a nuestros animales, HACEMOS LA DIFERENCIA!!!!!! 💪🏻 recuerden que el trabajo es de TODOS!

A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on May 29, 2018 at 1:47pm PDT