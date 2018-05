El sensual topless de la actriz Johana Fadul

Johana Fadul es una de las actrices principales en la novela 'Sin tetas sí hay paraíso', sin embargo, para nadie es un secreto que para llegar a donde está ha tenido que cuidar muy bien de su apariencia es por eso que cuando muestra de más deja sorprendido a sus seguidores.

Esta vez con motivo a la celebración de los seis años de la Revista Vea la actriz fue una de las invitadas a Aruba para hacer las fotografías de los más sexys. La bogotana aprovechó para darle una primicia a sus seguidores, arrodillada en la playa, un poco en el mar, Johana solamente se cubre sus pechos con uno de sus brazo, mientras con el otro juega con el agua.

A post shared by JOHA FADUL (@johannafadul) on May 27, 2018 at 10:57am PDT

A las pocas horas de compartido el boomerang recibió cientos de comentarios halagándola por su belleza y el paisaje en el que se encuentra.

Se conoció que la actriz se tuvo que someter de nuevo a una cirugía debido a algunos percances que le han ocasionado las grabaciones, esta vez por el sol y las luces a las que está expuesta causándole un problema en sus terigios lo cual le hacia ver el ojo totalmente rojo durante las escenas.

En una entrevista con el programa 'Todo lo sé' confesó que durante un mes ha tenido que abstener de maquillarse, realizar ejercicio y exponerse a la luz.

"Realmente no pensé que mis ojos fueran tan sensibles. Por el sol y las luces de grabación me salieron terigios lo que ocasionó que mis ojos se vieran rojos durante el rodaje, por salud y por mi rol de actriz me operé hace ya un mes".

Esta sería la segunda operación que se tuvo que realizar luego de que a inicio de año también se le presentara un problema en sus orejas por culpa de los accesorios que su papel 'Daniela' utiliza.

"Yo soy alérgica a todo lo que no es ni oro ni plata y en esta oreja me hice una expansión gratis, no me gusta como se ve. En ‘Sin tetas sí hay paraíso’ Daniela es una vieja emperifollada y los aretes que me ponen son demasiado pesados y, obviamente, no son ni de oro ni de plata" afirmó.