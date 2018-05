Mabel Cartagena confesó qué paso detrás de su polémica salida de 'Muy Buenos Días'

Mabel Cartagena es una presentadora que conquistó el corazón de los colombianos desde sus primeras apariciones en televisión, en los programas de entretenimiento como 'El lavadero'. Sin embargo, luego de que anunció su retiro de la pantalla chica en el 2011 su apariciones en público fueron muy pocas y quedaron muchas preguntas inconclusas, que hasta el día de hoy estaban sin resolver.

Por medio de su canal de 'Youtube' respondió un video en el que aclara alguna de las preguntas que siempre había evadido, y sin duda, no podía faltar lo que todos se preguntaron en su momento.

"¿Qué paso con 'Muy buenos días' con Jota Mario y Laura Acuña? La verdad es que no me acuerdo de detalles, no marca ni mi presente, ni mi futuro, yo fui el remplazo de Carolina Cruz, pero no hubo química en el programa", confesó.