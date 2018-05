La escandalosa foto que le censuraron a 'Epa Colombia' en redes

Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', compartió en su cuenta de Instagram una de las intantánea más polémicas que ha compartido, solamente para contarle a sus seguidores que se va a apoyar a la Selección Colombia al Mundial de Rusia.

En la imagen que fue sensurada por la red social Instagram, usaba unos moños con los colores de la bandera de Colombia para cubrir sus pezones, con un mensaje muy el estilo que la caracteriza.

La publicación alcanzó a recibir cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes tenían la opinión divida entre los que la tomaron por divertida la publicación y por quieres creían que era ofensiva.

"¡Ay no! que le pasa jaja", "Deje de ser inmadura", "Con respeto te digo , ya perdiste una cuenta de Instagram y te vuelves arriesgar. Eres auténtica y te ves bien pero no des papaya", "Disfruta, y no hagas el oso, no nos dejes a los colombianos en ridículo. Por favor, tu me caes bien, pero pórtate bien"