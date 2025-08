“Este cuerpo solo puede una funa a la semana”: Natalia Valdebenito ironizó sobre polémica con Villouta en pleno show

Durante la noche del martes, Natalia Valdebenito fue la encargada de abrir el espectáculo de lanzamiento de “Cronología de un Engaño”, proyecto colaborativo entre las artistas Paula Rivas, Flor de Rap y Denisse Malebrán. En el escenario, la comediante combinó humor y reflexión, y no evitó referirse —con su característico tono irónico— a la reciente polémica con el periodista José Miguel Villouta.

Mientras realizaba un breve stand up, Valdebenito agradeció al trío de artistas por considerarla para la instancia: “Me siento muy afortunada de estar aquí”, afirmó. Acto seguido, comenzó a nombrar a otras mujeres destacadas, pero rápidamente lanzó una advertencia en tono de broma: “A todas las que no nombre, por favor no se enojen, no me funen”, lo que desató risas entre los asistentes, según consignó Página7.

Fue entonces cuando, sin nombrarlo directamente, hizo alusión al conflicto con Villouta, quien recientemente aseguró que Valdebenito “arruinó” su carrera. “Francamente, este cuerpo solo puede una funa a la semana”, lanzó la comediante, provocando una ovación del público.

Lejos de detenerse, siguió profundizando en el humor negro. “Puedo decir que soy la única persona contenta de que pasara lo de los mineros. ¡Imagínate! Ay qué horror… o lo de Rusia. Un tsunami ahora en la playa”, bromeó.

A pesar de los comentarios punzantes, la actriz también dedicó unos momentos a compartir su sentir tras la controversia. “Lo que se generó no lo entiendo, honestamente. Habiendo tantas cosas tan importantes ocurriendo”, reflexionó.

Además, reveló que, previo al evento, varias personas le preguntaron si realmente asistiría. “Hoy día me preguntaban: ‘¡Oh, viniste!’, como si tuviera que esconderme. Y la verdad es que no. Estoy súper tranquila conmigo misma, con mis decisiones, con mi vida, y me considero una persona muy afortunada, por eso”, cerró.