Disley Ramos cuenta por qué no prosperó su relación con Luis Jiménez antes de Mundos Opuestos: “Le hablaron mal de mí, le dijeron que soy agresiva”

Una íntima conversación tuvieron durante el capítulo de este martes 6 de agosto Eskarcita, Ignacia Michelson y Disley Ramos al interior del reality show de Canal 13, Mundos Opuestos, donde Disley se sinceró sobre su relación con Luis Jiménez, revelando por qué no se conocieron más antes de ingresar al encierro.

Todo esto, porque como ya se sabía, Disley y el “Mago” Jiménez se conocían desde antes de entrar al reality show, sin que su coqueteo llegara más lejos, algo que ha sido todo lo contrario al interior del programa donde el romance va viento en popa.

Disley asegura que hablaron mal de ella con Luis Jiménez

Así, en medio de la conversación, Disley señaló que "nos conocíamos afuera, nos hablábamos, pero un día dejamos de hacerlo. Y, según él, su razón de no seguir insistiendo fue que un par de personas amigas de mi ex, el que me fue infiel, le hablaron mal de mí. Le dijeron que yo era súper loca y súper agresiva. Y loca soy, agresiva no”, explicó la joven, aclarando que el quiebre fue motivado por comentarios de terceros.

En ese sentido, la influencer reveló que su relación anterior fue conflictiva debido a varios engaños. “Es cierto que con mi ex tuvimos hartos roces siempre, porque era intenso y yo le pillaba cosas siempre, y obviamente en ese caso no voy a andar sonriendo”, explicó sobre su actitud frente a las infidelidades.

Luego, la propia Disley fue protagonista de un chistoso momento, cuando vio que Evelyn se estaba duchando con Luis Jiménez y Daúd Gazale, a quienes iba a ayudar.

En ese momento desde el patio y riendo lanzó un celoso comentario para el exfutbolista, diciéndole; “¡Luis, cuidadito, te estoy viendo! ¡Todavía no es mío, pero igual!”, desatando las risas de sus compañeros, algo que dejó en claro que el coqueteo sigue adelante y más serio que nunca entre ambos.