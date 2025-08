Natalia Valdebenito anunció el fin de “Café con Nata” tras 12 años al aire: “Es una necesidad artística”

Una sorpresiva noticia entregó este lunes la comediante y actriz Natalia Valdebenito, quien confirmó que su icónico podcast matutino Café con Nata llegará a su fin este mes de agosto, tras más de una década de transmisiones. El anuncio lo realizó a través de su cuenta de X (antes Twitter), provocando una ola de reacciones entre sus seguidores.

El anuncio se da en medio de una semana compleja para Valdebenito, marcada por una controversia con el periodista José Miguel Villouta, quien la acusó públicamente de tratos inapropiados en el pasado. Sin embargo, la humorista aseguró que su decisión no tiene relación con ese episodio.

“Yo sé que es extraño, pero es real. Voy a dejar el Café con Nata, este es mi mes de despedida”, explicó en un video. “Es una decisión personal, es una necesidad artística dentro de todo, que por lo menos es lo más importante para mí”, sostuvo.

Valdebenito también se dirigió directamente a su audiencia, con quien ha mantenido una estrecha relación durante años: “Lo más importante para mí es despedirme del público, vamos a tener un mes para despedirnos y para hacernos la idea de que este espacio no va más. Así que aquí lo confirmo, porque muchas personas me están preguntando si esto es cierto. Sí, es cierto”.

La comunicadora no entregó detalles específicos sobre sus próximos pasos, pero sí dejó claro que su salida no se debe a problemas internos ni a ofertas externas. “No pasó nada malo, no me voy a ninguna parte. No tengo otro trabajo, no es para irme a otro país. Es solo por la necesidad que tengo, personal, de crear y hacer otras cosas. Así que eso, hay que darse la oportunidad de volar”.

Junto al video, publicó el mensaje: “Con la certeza de que los cambios traen cosas nuevas y yo muero de curiosidad. Se viene un mes de despedida. ¡MUCHAS GRACIAS!”.

En redes, sus seguidores lamentaron la noticia, pero la despidieron con cariño y buenos deseos: “Gracias por tanto. Fue muy triste escuchar esto hoy por la mañana”, “Te extrañaremos demasiado” y “Todo lo que hagas será un éxito. Que tu talento y genialidad siga iluminando muchos escenarios”, fueron algunos de los mensajes que recibió la comediante y comunicadora.