La reacción de Disley Ramos tras escuchar a Luis Jiménez hablar de Coté López: “Me sentí un poco incómoda”

El romance entre Luis Jiménez y Disley Ramos sigue tomando fuerza dentro del encierro de Mundos Opuestos, pero esta semana la relación vivió un momento tenso que expuso los sentimientos de ambos protagonistas. Y es que, en medio de una dinámica junto a la animadora Karla Constant, el exfutbolista abrió su corazón para hablar de su pasado con Coté López, su exesposa y madre de sus hijos.

La conversación, transmitida durante la última emisión del reality, sorprendió a la audiencia por la honestidad con la que el “Mago” abordó el tema. “Al principio fue difícil, porque separarse después de 18 años y de haber hecho tantas cosas juntos, duele. Hoy es una puerta cerrada, llevamos ya dos años separados”, confesó el exjugador profesional.

Jiménez también se refirió a la posibilidad de una futura amistad con López. “Estamos estables, no somos amigos, pero en un futuro podríamos serlo. Hoy hay amor entre nosotros, pero el amor va mutando”, expresó, dejando en claro que, aunque su relación de pareja terminó, aún existe un vínculo afectivo entre ambos.

Y agregó: “He conocido gente pero siento que hasta hace poco no estaba preparado para mantener una relación. Ahora sí estoy en condiciones, y no me cierro a conocer a alguien. Me siento mejor, y estoy abierto a la posibilidad”.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para Disley Ramos, quien escuchó cada palabra con atención, aunque reconoció más tarde que no fue fácil para ella. Al finalizar la dinámica, la modelo y exparticipante de Top Chef VIP se acercó a conversar con el “Mago” para expresarle su sentir.

“Era raro estar escuchándote hablar del pasado y algo me pasaba a mí con eso, pero no era ni enojo para nada. Me sentí un poco incómoda, yo creo que esa es la palabra” , le comentó Disley con sinceridad.

Luis no tardó en empatizar con ella: “También para mí es raro estar hablando ahí y que tú estés escuchando. Es incómodo”, admitió.

Disley profundizó en lo que le generó el momento: “Me puse a pensar en el caso hipotético de que esta amistad pasara a algo más químico, y yo soy muy de frenarme a esas cosas cuando veo que la otra persona no está dispuesta a entregarse porque ya lo entregó todo antes”.

Finalmente, el exfutbolista quiso dejar en claro cuál es el lugar que ocupa actualmente Coté López en su vida: “Somos personas que queremos lo mejor para el otro que está ahí, sobre todo por los niños, que tenemos una familia. No vamos a dejar de encontrarnos, porque vamos a estar unidos para siempre”.