“El contexto es muy peligroso para mí y para todas las mujeres que expone”: Natalia Valdebenito habla sobre José Miguel Villouta

La semana pasada, José Miguel Villouta publicó una columna en la que acusó a la comediante Natalia Valdebenito de ser responsable de su situación económica actual y de arruinar su carrera de más de 20 años.

PUBLICIDAD

Al ser consultada por ‘Primer Plano’ sobre la influencia que tuvo Villouta en su trayectoria profesional, Valdebenito declaró: “ Él fue muy importante, muy importante (en mi carrera) ”. Sin embargo, la comediante también reveló que no ha tenido contacto con él en más de una década.

“Él me bloqueó de todo... No supe nunca qué pasó”, comentó Valdebenito. A pesar de las acusaciones lanzadas por Villouta, optó por no profundizar en el tema. “No voy a contarte nada, no puedo hablar. Me parece peligroso”, sentenció.

“Todo esto que está pasando (me parece peligroso)”, reiteró, dejando claro que la situación es delicada tanto para ella como para otras mujeres en la industria. En relación a la columna de Villouta, la comediante lanzó un comentario mordaz: “lleva 10 años haciendo esto, así que debe estar muy contento ahora”. Además, manifestó que no se había tomado el tiempo de leer el texto del periodista, afirmando que “no leo ni veo todos los intentos que hace por llamar mi atención”.

Reacciones a la columna de Villouta

La columna de Villouta también generó reacciones entre los seguidores de ambos artistas. En su texto, el periodista se refirió a Valdebenito como un “fenómeno político que logra mover masas como pocas personas pueden hacerlo hoy”, pero también la criticó duramente, afirmando que “con el tiempo se ha transformado en una especie de Pancho Malo pero sin alma”.

Así Valdebenito insistió en que “más allá de eso, no voy a decir nada, creo que el contexto es muy peligroso para mí y para todas las mujeres que expone, y por la seguridad mía y de todas, incluida la tuya -le dice a la periodista de PP-, no voy a decir nada”.