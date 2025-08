Daniela Aránguiz toma medidas legales contra Luis Mateucci: Por “todas estas ordinarieces que salieron”

La disputa entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci sigue intensificándose, ya que la panelista decidió presentar una querella por injurias graves con publicidad contra su expareja. El motivo radica en las declaraciones del argentino luego de que Aránguiz lo acusara de no cumplir con sus deudas y lo calificara de “cafiche”.

En respuesta, el abogado de Aránguiz, Claudio Rojas, aclaró que la querella busca proteger el honor de su clienta y advirtió que las condenas podrían alcanzar hasta 540 días de prisión.

Detalles de la disputa

La controversia comenzó durante un programa en vivo del canal Canal 13, titulado Hay que decirlo, donde Aránguiz desmintió a Mateucci quien afirmó que Cuco Cerda no era su pareja. Aránguiz expresó su molestia ante las declaraciones de su expareja, manifestando: “Hasta cuándo se mete en mi vida, por qué no cuenta que todavía no me paga la mitad del viaje a Brasil, por qué no me paga los muebles que le compré para su departamento” .

La ex Mekano también enfatizó su descontento, afirmando: “Lo estoy pasando increíble, tiene cosas que Luis nunca va a tener en su vida, una de ellas es que no es un cafiche como él. Me tiene aburrida, hasta cuándo, y ojalá que me pague la plata que me debe” .

La acusación de los condones

Por su parte, Mateucci hizo comentarios sobre su relación pasada en el programa 'Que te lo digo’, donde reveló detalles íntimos, indicando que Aránguiz había alterado los preservativos durante su relación: “Una vez, en esas idas y vueltas, ella le cortó la punta a un condón. Yo lo repuse, pero se dio cuenta” .

Frente a la situación, Aránguiz decidió actuar y se comunicó con su abogado para iniciar la acción legal. Rojas explicó: “Tenemos un mandato de Daniela para presentarla, ella está de regreso en Chile el día 7 y queremos esperar para que ella la firme y esté acá para enfrentar el tema de medios” .

El abogado también subrayó la gravedad de las acusaciones realizadas por Mateucci, indicando que “acá se está atentando contra el honor de ella, por eso la injuria. Lo que hizo Luis hablando todas estas ordinarieces que salieron”. Afirmó que el tribunal determinará si el honor de Aránguiz fue perjudicado, y de ser así, las consecuencias podrían ser severas.

Rojas también detalló las posibles condenas, que varían de 61 a 540 días de privación de libertad, dependiendo de la gravedad del caso y de la publicidad que ha recibido. “A ella le duele mucho y decidió reaccionar. Insisto, está muy afectada, ¿cómo le explicas estas tonteras que dice Luis a tus hijos? La única manera de pararlo es esta”, agregó el abogado.

Finalmente, Rojas hizo hincapié en que “un hombre jamás debería hablar en esos términos de una mujer, cualquier hombre con los pantalones bien puestos no haría estos comentarios”.