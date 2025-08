“Ya está resuelto”: Rosario Bravo da por cerrada la polémica con Daniel Fuenzalida y revela qué hará con el tatuaje que tiene en el brazo

Luego de estar en medio de la polémica con su exsocio y excompañero en el podcast “Cómo están los weones”, Daniel Fuenzalida, la enfermera e influencer Rosario Bravo se refirió a lo vivido, asegurando que lo más duro “ya está resuelto”, apuntando a querer dar vuelta la página sin descartar incluso retomar su amistad con Fuenzalida.

PUBLICIDAD

“Yo estoy muy tranquila. Todo lo que se tenía que resolver, ya está resuelto. Estoy con mis proyectos sola, con mi marido, con mi fundación, con las marcas que trabajo y la radio. Además, hay otras ofertas que estamos viendo", señaló en conversación con el medio Página 7.

En tanto, sobre la polémica con Daniel Fuenzalida, señaló que lo que más la complicó fue “que algo que yo mandé en privado y que se haya expuesto así, y ver periodistas afuera de mi casa, fue una situación muy compleja, que ojalá no se vuelva a repetir".

“No tengo ningún rencor”

En tanto, sobre su relación con Daniel Fuenzalida, la influencer aseguró que "no tengo ningún rencor, ya está todo resuelto y él hizo todo lo que tenía que hacer. Yo también estoy preocupada de que él esté bien (...) De verdad, esto yo lo sabía hace rato y tenía digerida la situación".

“Yo hice lo que me recomendaron, porque yo no hubiera dicho nada (...) yo no lo quería dar más al tema, porque siento que le han dado demasiado a una cuestión que está muy cerrada. Entonces yo digo ‘supérenlo’. Nosotros ya lo superamos, así que supérenlo“, añadió.

En ese sentido agregó que “a Daniel le tengo mucho cariño y quiero que él esté bien. El tiempo sana todo y en algún minuto vamos a poder hablar tranquilos, cuando él también esté mejor, porque le ha tocado duro, ya que han salido más cosas".

Finalmente, al ser consultada sobre el tatuaje que se hizo a dúo con Fuenzalida con la popular frase que daba el título al podcast “Cómo están los weones”, Rosario Bravo fue enfática en señalar que “orgullosa lo tengo, porque fue una linda etapa de mi vida. Es la frase que a mí me vio nacer en TikTok y lo llevo con mucho orgullo“.