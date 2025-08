“Peleas con Vale porque te pusiste celosa”: Alan tuvo un directo diálogo con Eskarcita tras cara a cara en “Mundos Opuestos”

Eskarcita se ha desvivido por Alan Didier durante su participación en “Mundos Opuestos”, estando a la ciega del joven proveniente de Temuco. Ella le ha manifestado en numerosas ocasiones su interés romántico por él, mientras que el estudiante de periodista ha sido claro en decirle que solamente está jugando en el reality.

Se han peleado en numerosas ocasiones por el tema y Scarlette Gálvez ha sufrido por esto, preocupándose de cómo va a quedar su imagen pública considerando que habría dejado una relación fuera del encierro.

Por su parte, Didier ha gritado a los cuatro vientos que la mujer que más le interesa en la casa es Valentina Concha. Esta última ha estado en el centro de las polémicas después de un fuerte conflicto con Ignacia Michelson.

La finalista de “Gran Hermano” se acopló a su amiga y comenzó a arremeter en contra de Vale. Llegando a lanzarle comentarios como que tiene malas energías y entregándole su voto en la ceremonia de nominación.

“Para mí, mis amigos los cuento con los dedos de una mano. Si una persona le hace daño a gente que quiero, no la voy a seguir considerando. Amigas no fuimos ni seremos, porque el enemigo de mi amigo no va a ser mi amigo”, argumentó Gálvez.

“La amiga que nombras es la que antes dijo que no eran tan amigas, y que por eso le dio besos al chico que te gusta”, respondió Vale.

La arremetida de Alan

El único integrante del pasado que no le dio su voto a Valentina fue justamente Alan, y en el avance del capítulo de este próximo domingo, Eskarcita le saca esto en cara mientras estaban acurrucados en la noche. “Le llevaste la contra a tu equipo”, le reclamó.

Por su parte, Alan le respondió: “Sí, porque son todos una manga de manipulados por Ignacia (Michelson)“. Eskarcita aseguró que él también, pero se lo negó inmediatamente.

“Yo no me dejo manipular como ustedes. Busca fama. Irrelevante, tú. Tú eres planta y eso que tú tenías experiencia en los realities“, le indicó Alan, mientras ella le dijo que eso no es así. Él insistió.

“Yo sé que tú tienes experiencia en los realities y estás muy plantita, siguiendo masas. Peleas con Vale porque te pusiste celosa de ella“, le dijo sin filtro. “Por tu culpa”, agregó.

“Yo no tengo culpa de nada. Soy un hombre soltero. No pierdas conmigo, no me busques pelea”, añadió el joven. Ella le recriminó: “He perdido muchas cosas por ti. ¡Ya cállate!”.