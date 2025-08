“No lo descarto”: Manuel de Tezanos revela que uno de sus sueños es presentarse con una rutina de humor en el Festival de Viña

Aunque su figura ha sido vinculada desde sus inicios laborales al periodismo deportivo, Manuel de Tezanos sorprendió estos últimos días al reconocer que uno de sus mayores sueños es el de presentarse en el escenario del Festival de Viña del Mar con un espectáculo humorístico.

PUBLICIDAD

Fue en conversación con la revista costamagazine.cl donde el actual rostro de la señal deportiva de TNT Sports dio cuenta de su vocación de comediante, una que reconoció llegó luego de escuchar por años “podcasts del género”.

El humor de Manuel de Tezanos

“Siempre he sido fanático del humor. Me encanta la comedia en general”, indicó De Tezanos, quien sinceró en el medio de entretención que “pensé en que ‘algún día me gustaría intentarlo’, y ese día simplemente me animé y me subí al escenario”.

Presentaciones en diversos locales y pubs del país, que llegaron luego de fusionar la propuesta periodística de su canal YouTube con toques de comedia.

“Al principio, como todo, hubo aciertos y errores, pero de apoco fui puliendo un show que recuerdo haber presentado por primera vez en enero de 2020. Justo después vino la pandemia y todo quedó congelado, hasta que logré retomarlo este último tiempo”, contó.

“Siempre he tenido la inquietud de hacer cosas nuevas, de salir de la zona de confort, y este proyecto va por esa línea: darme la oportunidad de explorar un sueño que tenía hace tiempo”, explicó el comunicador, quien reconoció que “por supuesto esto requiere trabajo”.

¡No lo descarto! Sería muy divertido. Además, mi familia es de Viña y el festival siempre fue casi una religión para nosotros — Manuel de Tezanos

“Hoy estamos girando por regiones, con funciones que se están llenando y un show que está funcionando muy bien. Lo desarrollo junto a Daniel Aguilera, guionista y también comediante, con quien trabajo codo a codo”, prosigue De Tezanos, quien advierte que “esto recién comienza, está todo en pañales todavía (…) no pienso llenar el Movistar Arena mañana, jajá”.

PUBLICIDAD

Pese a lo incipiente de su faceta de humorista, el periodista deportivo igual se apunta un objetivo en grande: el de pisar alguna vez el escenario de la Quinta Vergara.

“¡No lo descarto! Sería muy divertido. Además, mi familia es de Viña y el festival siempre fue casi una religión para nosotros, sobre todo mientras mi mamá estuvo viva”, dice Manuel, a quien le “haría sentido estar ahí algún día, aunque ahora no estoy ni cerca”.

“Hay que seguir trabajando, puliendo las rutinas, fortaleciendo el espectáculo y mejorando yo también como comediante. Pero si eso pasa, no cierro ninguna puerta. Me encanta todo esto. Imagínate, más adelante, hacer giras por otros países. ¡Sería increíble!”, concluyó.