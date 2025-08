“Ella está fingiendo ser quien no es y lo voy a demostrar”: Ignacia Michelson sigue firme contra Valentina Concha en Mundos Opuestos

Un intenso cara a cara fue el que se vivió en el capítulo de este jueves 31 de julio del reality show de Canal 13, Mundos Opuestos, donde Valentina Concha se fue con todo contra Ignacia Michelson y Scarlette Gálvez, un nuevo núcleo de conflicto que incluso fue castigado por Atenea, la voz de IA que pone orden al interior del encierro.

Por lo mismo, Ignacia Michelson se tomó el tiempo para conversar con Publimetro desde el encierro sobre el conflicto, dando su opinión sin filtro de Valentina, aprovechando de explicar sus dichos sobre la comuna donde vive, algo que la terminó catalogando como “clasista” en redes sociales.

“Yo digo lo que pienso y no le tengo miedo a nada”

En ese sentido, la DJ comenzó señalando que “para mí Valentina es de esas personas que siempre tratan de dar vuelta las situaciones para obtener un beneficio. Ella está fingiendo ser quien no es, y se lo voy a demostrar con pruebas, como yo lo hago siempre”.

En tanto, al ser consultada sobre sus dichos de Santiago Centro, Michelson descartó que hubiese querido ser clasista con ese comentario, ya que de quererlo así, lo hubiese dicho sin problemas.

“Lo que dije de Santiago Centro, no fue clasismo, yo sólo le mencioné su comuna porque ella andaba diciendo que el Futuro era su casa, cuando ella vive en el centro. Yo no sabía que ella la veía como una mala comuna, porque para mí es una comuna como todas”, indicó.

A lo anterior, Ignacia Michelson apuntó que “todos me conocen cómo soy, yo no ando con cosas por debajo, y si hubiera querido menospreciarla socialmente se lo habría dicho directamente en la cara. Yo digo lo que pienso y no le tengo miedo a nada”.