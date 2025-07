“Obvio que hay nerviosismo”: María José Quintanilla regresa al show de cierre de la Teletón en el Estadio Nacional luego de 18 años

María José Quintanilla reconoce estar nerviosa luego de ser confirmada esta semana por los organizadores de la campaña solidaria de Teletón Chile 2025 como una de las artistas que se presentará en la jornada de cierre en el Estadio Nacional.

Un tradicional e histórico espectáculo en el principal reducto deportivo del país del que la actual figura de Mega no forma parte hace ya 18 años, cerca de dos décadas en las que la cantante asegura haber estado siempre ligada al evento solidario.

El retorno de Quintanilla a la Teletón

“Nosotros siempre hemos estado ligados, pero no en lo que vemos en la tele”, dice en conversación con lun.com. “Yo siempre he estado en eventos de las juntas de vecinos, las comunas. Una vez nos llamaron de Las Cabras, de San Pedro. Cuando uno conoce a la familia Teletón entiende por qué esta obra es tan importante”, agrega la cantante, quien reconoce no saber los motivos que la mantuvieron alejada del programa Teletón, y que este año regresa al coliseo ñuñoíno.

La verdad, no sé porqué no se había dado que estuviera en el programa de la Teletón — María José Quintanilla

“La verdad, no sé porqué no se había dado que estuviera en el programa de la Teletón. Pienso que es que porque nos llamaban de otros lados, porque sabíamos que había otros lugares que abordar, que son iguales de importantes para recaudar fondos”, dice.

Por lo mismo, en este dilatado retorno a la programación de Teletón, Quintanilla asume que lo suyo debe ser significativo. “Es una responsabilidad porque tiene que salir bonito, pero lo tengo que pasar bien también”, puntualiza.

“Obvio que hay nerviosismo, porque es el Estadio Nacional y a cualquier persona eso le provoca respeto. Pero nos estamos preparando para estar muy bien y estar a la altura”, advierte.

“Lo importante para mí es que vuelvo con música, al escenario solidario más grande de nuestro país, y donde vuelvo con un disco nuevo como compositora, con mis letras”, finaliza.