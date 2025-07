Carla Jara reveló que Francisco Kaminski le pidió $4 millones en medio de amenazas de muerte

“(Francisco Kaminski) Me pidió $ 4 millones de pesos estando separados, diciéndome que lo iban a matar y que lo ayudara por favor”, reveló Carla Jara en una conversación con Cecilia Gutiérrez. Esto ocurrió en mayo de 2024.

Kaminski ha estado en el ojo del huracán por diversas deudas, entre las que destaca un compromiso de $ 45 millones con el fallecido “rey de Meiggs”.

El comunicador realizó una denuncia por un intento de extorsión. de hecho, el jueves pasado, fue contactado a través de WhatsApp por un estafador desconocido, quien le exigió un depósito de $ 3 millones, amenazándolo con datos sobre Carla Jara y su hijo.

Detalles de la amenaza y la solicitud de dinero

Esta acusación de intento de extorsión fue presentada por Kaminski a Carabineros, lo que le permitió acceder a medidas de protección. En ‘Primer Plano’, Gutiérrez recordó que, poco después de su separación, el comunicador había atravesado una situación similar. Jara compartió un mensaje de WhatsApp que Kaminski le envió, donde solicitaba dinero en un momento crítico.

“Me pidió $ 4 millones de pesos estando separados, diciéndome que lo iban a matar y que lo ayudara por favor. (Fue) La semana que estaba en un hostal y no tenía plata. Y que me lo devolvía en dos días. Todavía estoy esperando el pago... Eso me mandó y, por mi hijo, le presté la plata”, relató Jara.

Además, Kaminski le reenviaba a Jara una amenaza que había recibido, que decía: “Compadre, usted adquirió un compromiso y tienes que cumplir. Te esperé el miércoles y te cambiaste para hoy, y ahora te cambias de nuevo. Y así no funcionan los compromisos. Tú me cumples, me importa un ... de dónde sacas la plata. Hoy me mandas algo o la voy a ver yo como película”.