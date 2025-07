Rafael Araneda se sinceró tras el sensible fallecimiento de su madre: “Yo siento que la perdí mucho antes”

Este viernes, el animador Rafael Araneda, llegó al estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”, en donde abrió su corazón para hablar sobre el reciente fallecimiento de su madre, Laurita. Ante este luto, el comunicador confesó sentir emociones contrarias: luto y gratitud.

PUBLICIDAD

“Fue súper duro y súper gratificante a la vez, es muy contradictorio… yo me despedí muchas veces de la mamá”, expresó. Rafael pudo acompañar a su madre en sus últimos años, lo que fue una experiencia compleja, por verla deteriorarse con el paso del tiempo. “Yo encontraba que este cuerpo que la tenía viva, no le estaba haciendo justicia a la mujer… Estaba sumida en una vejez, con una demencia senil, con una dependencia total, pero llega un punto que la mamá no gozaba de nada”.

Al ser consultado si fue difícil ver a su madre apagarse de a poco, Araneda señaló que “es muy duro decirlo, porque quizás alguien lo puede considerar muy violento… Yo siento que a la mamá la perdí mucho antes. La perdí porque no me reconocía, porque yo le hablaba y no fijaba la mirada… porque nos dejamos de conectar. Y yo con ella éramos pura conexión, tan fuerte nuestra conexión, que verla postrada tantos años me hizo perder la esperanza de que yo estaba con mi Laurita”.

Afortunadamente, en una mano del destino, Rafa estaba en Chile cuando su madre partió. “Fue impactante… además no era un viaje planificado… Ese fin de semana llegamos y cuando la vi, estaba débil, súper ida, y no pasó el fin de semana. Yo soy un agradecido de que así haya sido”, confesó.

“En este país es muy difícil ser viejo, y yo tuve el privilegio de darle una linda vejez a mi mamá”, reflexionó sobre la situación de los adultos mayores en Chile.

No solo habló sobre su madre, sino que también de su hija Florencia Araneda. Él se refirió a la decisión de ella de dejar EE.UU. para vivir sola en Chile. “A mí no me gustó para nada su decisión. Hice todo lo posible por convencerla… pero ella es una mujer de carácter, mantuvo su posición… Quizás ella me está enseñando a soltar”.

Florencia Araneda Gentileza: Chilevisión

El relato de Florencia Araneda

La siguiente invitada era justamente Florencia, quien actualmente se dedica a la creación de contenidos de moda y belleza, y además es una futura Ingeniera en Marketing. Ella se sinceró sobre esta independencia. “Yo tampoco pensé que iba a ser yo la primera. Soy súper apegada a mi familia… pero llegó un punto en que dije: tengo que priorizar un poco más lo que yo quiera hacer, dónde me proyecto yo… ser un poco más egoísta quizás y pensar más en mi”

PUBLICIDAD

La joven compartió una tragicómica historia que vivió en el aeropuerto de Miami. “Lo pasé tan mal, nunca entendí qué cara me vieron. Entré, pasé mis documentos, nadie me decía nada. Luego llaman a otra persona, le pasan mis documentos envueltos en otro papel, y me dicen ‘sígala a ella’”.

“Terminé en una sala con policías por todos lados, pasaron mi equipaje por máquinas, me pidieron abrir el candado… Me mandaron a una pared y me dijeron que me quedara ahí. Me sonaba el teléfono, era mi papá, pero no podía contestar…”, relató.

Florencia recuerda que revisaron todas sus cosas con una actitud poco amable: “Abrían todas mis cremas, me hablaban de mala manera, hasta que no encontraron nada y decían ‘está limpia’”.

Rafael retoma el relato desde su perspectiva de padre preocupado: “Sale Flo, y yo sin decirle nada a Marcela… se baja del auto para recibirla, Marce la abraza y se pone a llorar, no paraba de llorar…”.