“Es una maltratadora”: Daniella Campos arremetió contra Adriana Barrientos y reveló graves episodios fuera de cámara

Daniella Campos decidió contar su versión sobre el abrupto quiebre profesional con Adriana Barrientos y su polémica salida del programa “Zona de Estrellas”. En conversación con Diana Bolocco para el espacio “Podemos Hablar”, la exMiss Chile aseguró que su decisión de abandonar el espacio televisivo estuvo motivada por un ambiente hostil generado por su entonces compañera de panel. Si bien la entrevista se emitirá este viernes 25 de julio, Chilevisión adelantó las incendiarias declaraciones de la panelista de farándula.

“Creo que cuando no te dejan hacer tu trabajo y te están hostigando permanentemente, además sales del juego televisivo y pasas a lo personal, es ahí cuando no sabes hacer televisión. Y eso no lo aguanté más porque realmente era un hostigamiento”, expresó Campos, en una entrevista que será emitida este viernes.

La periodista relató que la situación se volvió insostenible al punto de no poder continuar en pantalla: “Lamentablemente tengo una compañera, o sea, tenía una compañera, que cuando se le pasan las cosas a lo personal como que se fija con algo y le da hasta que te saca de quicio”.

Y añadió: “Entonces, todos tenemos un punto en que ya no aguantas más (…) me fui con una sensación súper mala, triste conmigo, por no haber sido capaz de haberme quedado nomás”.

Luego de dejar el set, Daniella aseguró que se dirigió de inmediato a recursos humanos del canal para formalizar una queja contra Barrientos. “Fui a hablar con la jefa y poner una queja formal en contra de mi excompañera porque no me dejaba hacer mi trabajo”, relató.

Durante la conversación también recordó otro complejo momento que vivió fuera de cámaras, cuando presenció un duro altercado protagonizado por Adriana Barrientos: “Yo no te podría contar la cantidad de escándalos y gritos poblacionales dentro del canal cuando yo fui invitada, cuando ni siquiera estaba trabajando en el Zona de Estrellas con Marlen de la Fuente… Fue terrible lo que pasó, terrible”.

Campos afirmó que su caso no es aislado y enumeró a varios excompañeros que habrían vivido situaciones similares con Barrientos: “Claudia Schmidt, Daniela Aránguiz, Marlen de la Fuente, Pablo Candia, Sergio Rojas que terminó con Ley Karin, una guardia que dejó llorando y un estilista”.

Al ser consultada directamente por Diana Bolocco sobre si calificaría a Adriana como maltratadora, la respuesta fue contundente: “Eso es, una maltratadora (…) Te lo estoy diciendo con pruebas”.

“Yo creo que la Adriana se fue un poco de madre y fue demasiado… Hoy día no siento ningún deseo de hablar con ella”, remató Campos. “No tiene códigos, cero. Yo creo que ni siquiera sabe qué significa esa palabra”, cerró.