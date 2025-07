“Ella nunca ha sido protagonista en ningún reality”: Princeso se lanzó con todo contra Ignacia Michelson y prometió un show inédito si reingresa

Luego de casi dos meses del inicio de las transmisiones del reality de Canal 13, el querido participante Leonardo Vallana, alias “Princeso”, se convirtió en el quinto eliminado de “Mundos opuestos”, tras un duelo contra Ignacia Michelson.

“Salgo muy contento de la experiencia, es lo que siempre quise lograr, y lo hice. Creo que cambié la historia en los realities, fui protagonista desde el primer momento, y es justo lo que buscaba. Para mí fue una experiencia 10 de 10”, sostuvo el polémico participante, quien agregó que sabía que tenía posibilidades de perder el duelo.

“Lo que me complicó en el duelo fue el equilibrio, yo no tengo equilibrio, y eso lo tengo claro desde siempre. Por eso se me caía la pelota a cada rato. Cuando vi que ya me había sacado una pelota de diferencia la Ignacia, me di cuenta de que no lo iba a lograr, y decidí dejárselo a Dios, sin estresarme. Y aunque haya perdido, me gané el cariño del público”, indicó.

A pesar de su derrota, Princeso habló sobre las fortalezas que mostró en el reality. “Destaco de mí mismo mi perseverancia y mi resistencia. A mí me puedes tirar un millón de cosas y yo sigo parado, en cambio a ‘Ataúd’ le dije una cosa y lo dejé en el suelo. Lo mismo con Jiménez, con sólo nombrarle a Pinilla lo saqué de sus casillas y me amenazó. Además, esos dos como futbolistas son malos, son cag…, ninguno de los dos es Gary Medel o Arturo Vidal”, enfatizó.

La lapidaria visión de Princeso sobre sus excompañeros

En esa misma línea, al momento de ser consultado sobre sus compañeros de encierro, Princeso es crítico de casi todos ellos. “Hay mucha planta y mucho cristal en este reality. Disley es una planta completamente, Eskarcita planta también, Yuhui planta, Valentina, Roon, Cata”.

Sin embargo, sí rescató a algunos de sus compañeros, especialmente a los más deportistas. “Joche, que no es planta, a Diego, Daúd, Alan y Juan Pedro, que entraron a competir, y al Mago, que es planta y es gorreado, pero también entró a competir”, enumeró.

Sobre su contendora, Michelson, quien lo terminó eliminando, Princeso es drástico. “A Nacha no le entendía nada, esa niña grita no más, no sabe pelear ni brillar. No es una planta, pero está muerta. Nunca le quise dar pantalla, no quise dejar que brillara conmigo, por eso no le peleaba de vuelta. Ella nunca ha sido protagonista en ningún reality, siempre ha andado a la cola de alguien más, y nunca iba a ser protagonista conmigo adentro”, sentenció.

Finalmente, el autodenominado Hijo de Zeus dice estar disponible para regresar al reality. “Si vuelvo a entrar será para ser igual de protagonista como fui. Prometo que si ingreso de nuevo seré un Princeso 3.0, y que entregaré un show nunca antes visto en la historia de los realities. Yo estoy seguro de que me quieren de vuelta”, cerró.