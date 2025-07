“No es mi problema, tú te nominaste sola”: Marlen Olivari no permitió que Ignacia Michelson fuera reemplazada en prueba de salvación

El inicio del capítulo de este miércoles de “Mundos Opuestos” estuvo marcado por la competencia de salvación entre Luis, Princeso, Nacha y Marlen Olivari. Los animadores Sergio Lagos y Karla Constant anunciaron que la primera de las competencias enfrentará a las dos mujeres.

Entonces, para la sorpresa de todos, Ignacia Michelson comunicó que no quiere competir para salvarse. “Estoy con un dolor en la espalda. No tengo la fuerza para hacerlo, que gane Marlen”, dijo.

Nacha, llorando, insistió en que se siente débil para competir. “No quiero competir, no es mi prueba, no como nada en el día. No estoy capacitada para hacer esto, no quiero hacerme más m… de lo que estoy”, sostuvo.

Entonces, sus compañeras del Pasado se ofrecieron espontáneamente para tomar su lugar, entre ellas Chilota, Evelyn y Eskarcita. Emocionada, Ignacia les agradeció a todos su apoyo.

Finalmente, los animadores le señalaron que escogieran a una representante, por lo que terminaron por llegar a Evelyn. Ahí es cuando autorizaron a Ortiz para reemplazar a Ignacia, en el caso de que Marlen aceptara competir contra ella.

La defensa de Marlen Olivari

Sin embargo, la showoman alzó la voz y no aceptó enfrentar a la atleta, y escogió salvarse sin competir. “No lo acepto por ningún motivo. Lo encuentro tremendamente injusto, ya que me estaría enfrentando a una rival muy fuerte (...) El tema de los reemplazos me parece que no es correcto”, argumentó Olivari.

Ignacia se molestó y comenzó una discusión con Marlen. “Para mí es muy injusto competir contigo porque soy la mitad que tú. Pasaste al futuro, yo llevo cuatro semanas en el Pasado, no como nada. Como siempre se quiere asegurar, perfecto, pero no estás siendo justiciera, así que si vas a decir algo así, mejor no digas nada”, le reclamó.

Marlen no se quedó callada ante esta interpelación y le respondió a Michelson que “estoy en mi derecho de decidir. No es mi problema, tú te nominaste sola. No tengo la culpa de estar en el Futuro, Atenea me mandó al Futuro, sino sería mi cuarta semana en el Pasado”.