“Es coqueto”, “me cohibe”: Comenzaron los primeros acercamientos románticos entre Disley Ramos y Luis Jiménez en “Mundos Opuestos”

Antes de que se emitiera el ingreso de Luis Jiménez a “Mundos Opuestos”, ya se sabía que en tiempo real, él encontró el amor en los brazos de la joven influencer Disley Ramos.

A un poco menos de un mes de que llegara al encierro de Canal 13, ya se comenzaron a ver los primeros coqueteos entre los tórtolos. Esto quedó en evidencia después de una actividad realizada por Matías Vega, quien les llegó a preguntar sobre el amor.

Cuando llegó el turno de Disley, ésta indicó que considera los más guapos de la casa a Joche y Luis. “Joche es coqueto y tiene una personalidad bromista que me entretiene. Es un amor platónico. Y Luis es coqueto, con su sonrisa con margaritas, tiene un atractivo”, comentó.

Por su parte, Luis confirmó que Disley es la chica que más le atrae en la casa. “Es simpática. Me gustan las personas alegres, me gusta su personalidad, tiene humor, tiene carácter. Me mira raro, me cohíbe”, confesó Jiménez.

El romance que está floreciendo

Más tarde, ellos tuvieron un momento de mayor intimidad, lejos de los ojos de sus compañeros, y ambos conversaron juntos mientras estaban acostados en la cama del futuro. Ella le preguntó al Mago por qué decidió ingresar a “Mundos Opuestos”.

“Me sorprendió, no pensé que ibas a entrar al reality”, le contó Disley, mientras le confidenció que ella perdió la esperanza de que iba a llegar y le daba lástima la idea de que él llegara al pasado si es que efectivamente entraba después. Él la miraba con una sonrisa de oreja a oreja mientras la escuchaba.

“Y como entraste serio, dije que iba a ser más seria”, dijo la joven entre risas. “Puedo ser más pesada, te podría ignorar totalmente como lo hago con Princeso”, le reveló Disley. “No me ignores”, le pidió Luis Jiménez.

Por otro lado, en “Hay que decirlo”, mostraron imágenes inéditas del romance de Disley y Luis en donde ellos se ven abrazados y haciéndose cariño. Este amor recién comienza.

