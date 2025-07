¿Por qué no se casó con Lolo Peña?: Raquel Argandoña recordó los motivos del quiebre de su relación con el músico

El empresario Lolo Peña fue uno de los grandes amores de la animadora Raquel Argandoña. Ella lo ha evidenciado en diversas ocasiones, y ahora lo volvió a hacer en la última edición de “Tal Cual”.

PUBLICIDAD

Ella habló sobre el músico erradicado en Italia después de que comenzó a recordar sus relaciones pasadas, y reveló que ha tenido 19 pololos en su haber. “Yo me iba a casar y no me casé”, dijo sobre uno de sus amantes, y la identidad de él era el ex “Música Libre”.

“Yo me iba a casar con el Lolo Peña, después terminamos y me lo encontré 30 años después”, dijo Raquel quien confesó que ella permaneció virgen durante toda su relación con el empresario.

Sus compañeros José Miguel Viñuela y Pablo Herrera querían seguir indagando en el tema, pero la animadora dijo que no habla de su vida privada sin previo pago, por lo que esperará su invitación al estelar de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”.

Argandoña señaló que hasta tenían argollas de matrimonio. “Mario Kreutzberger siempre nos molestaba porque tenía 18 años. A los 19, 20 años comencé a cruzar la calle con la bolsa del pan”, añadió.

“Nosotros habíamos comprado muebles de palos quemados en esa época. Teníamos el refrigerador y la lavadora”, agregó.

¿Por qué no se casó con Lolo Peña?

Viñuela realizó la pregunta del millón y le consultó por qué no se terminaron por casar, a lo que Raquel Argandoña dijo: “nosotros habíamos terminado una pelea estúpida y a él lo nombraron como acompañante de los artistas al Festival de Viña. Ahí vino Pascale Petit y tuvo un romance con ella”.

PUBLICIDAD

Sobre su situación sentimental cuando ocurrió ese affaire, Raquel dijo que estaban en ese periodo de distanciamiento tras una “pelea tonta”.

“Ahí se terminó todo, vendimos los muebles. Yo no era nada en comparación a Pascale. Él empezó una relación y yo empecé otra y de ahí nunca más. Después vino la actual señora (Loredana Perasso)”.

Sobre su reencuentro con Lolo Peña, la animadora contó que él se encontró con unos amigos en el Festival de Viña después de 30 años. Por lo que, él les solicitó que le dijeran a Raquel que lo llamara durante su periodo como alcaldesa de Pelarco.