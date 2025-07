‘Mago’ Jiménez y su mea culpa por fotos a los besos con Martina Orrego: “No me gustó que la vieran mis hijos y la Jose, no quería hacerles daño”

Era noviembre del 2024, y farandulandia ardía. Luis ‘Mago’ Jiménez había dicho que aún amaba a Cote López, a pesar de estar separados, pero al mismo tiempo se conocían fotografías en donde aparecía besando a una conocida locutora de radio, Martina Orrego.

En las imágenes se puede ver como Martina Orrego y Luis Jiménez estaban abrazados y besándose apasionadamente, de hecho, en una foto aparecen bastante pasionales mientras se encontraban sentados en la exclusiva mesa del local.

Y de esto habló Luis en ‘Mundos Opuestos’. Conversando con Evelyn y Alan sobre su relación con su exesposa, el ‘Mago’ les confesó que se sintió muy afectado una vez por algo que dijo ella en sus redes sociales.

“Estando ya separado y todo, me dolió cuando la Jose hizo una declaración diciendo que estaba lista para conocer a otra persona. Le pregunté incluso si era necesario publicarlo. Porque fue raro ver eso, me mostró una sobrina la historia, y fue como impactante”, contó el ex futbolista.

En ese contexto, Jiménez reconoció también una ocasión en que él mismo cometió un error que afectó a su ex cuando fue paparazzeado con Orrego.

“Me tomaron una foto con una mina. Y se lo dije (a la Jose), que me mandé una cag… Llevábamos harto tiempo separados igual. Y me tiraron harto hate cuando dije que me arrepentía, me decían poco hombre, pero efectivamente me arrepentí, porque para mí fue una cag…, no me gustó que esa foto la vieran mis hijos y la Jose, no quería hacerles daño. No tiene que ver con la persona de la foto, sino con la situación”, explicó Luis, agregando que todo este proceso ha sido muy complicado para él.

“Ha sido duro, lo pasé pésimo con todo eso”, reveló.