“La veo bien...”: Pamela Díaz tuvo tiernas palabras para Rocío Marengo tras el quiebre de su amistad

Lindas y tiernas palabras tuvo Pamela Díaz para su examiga, Rocío Marengo, durante el episodio de este martes 22 de julio del programa de farándula “Hay que decirlo” de Canal 13.

Todo ocurrió cuando estaban comentando el feliz presente de Rocío Marengo, quien está embarazada y viviendo muy tranquila este nuevo proceso en su vida.

Fue en ese momento, y después de que aparecieran varias imágenes de archivo de la trasandina y Pamela Díaz compartiendo juntas, cuando “La Fiera” entregó su opinión, con lindas palabras para quien fuera su amiga.

“Me alegro por la Rocío”

“Yo me alegro por la Rocío, fuimos amigas un tiempo, donde lo pasamos muy bien y esto me encanta mucho, porque era un proceso que ella quería hace muchísimos años”, comenzó diciendo Pamela Díaz.

Luego agregó que “ella lo pasó mal, lo pasó bien, y ahora la veo madura, feliz junto al amor de su vida (...) La veo bien, se lleva bien con los hijos de su futuro marido“, cerró diciendo la animadora del espacio de farándula.

Todo esto lo señaló Pamela Díaz luego que hace unas semanas Rocío Marengo comentara en Primer Plano sus sospechas de los motivos por los cuales ambas figuras dejaron de ser amigas.

“Yo tengo una sospecha de por qué se puede haber enojado”, recordando su participación en el programa Un minuto para ganar (CHV), el que era conducido por Jean Philippe Cretton, quien en ese entonces era la pareja de “La Fiera”. La argentina piensa que la conductora de "¡Hay que decirlo!" creyó que ella grabaría junto a su entonces pareja.

“Ese programa me lo ofrecen porque se grababa en Argentina, yo digo que sí, avanzo con las conversaciones y después Pame me dice ‘voy a hacer un trabajo en Argentina’. Yo creo que ella debe haber pensado que iba a hacer el programa con Jean Philippe, que era su pareja, pero yo ya estaba cerrada para ese programa… capaz que ella pensó que iba a estar en Argentina trabajando con su pareja y me habían puesto a mí”, indicó Marengo en ese momento.