Daniella Campos fue despedida de Zona Latina tras tenso cruce con Adriana Barrientos: ya tendría nuevo proyecto en Mega

El mundo de la farándula nuevamente se remece tras la sorpresiva salida de Daniella Campos del programa Zona de Estrellas, de Zona Latina. La exmodelo y panelista habría sido desvinculada luego de protagonizar un tenso enfrentamiento en pantalla con su compañera Adriana Barrientos, episodio que terminó con Campos abandonando abruptamente el estudio.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió durante una conversación sobre el productor Roberto Dueñas. En el panel, la periodista Rocío Barraza denunció malos tratos por parte del ex “Peluche”, lo que fue rápidamente refutado por Daniella, quien defendió con vehemencia al productor, asegurando su cercanía y afirmando no creer en las acusaciones.

Fue en ese contexto que Adriana Barrientos lanzó una polémica intervención: “Roberto es una persona bien curiosa, es muy amigo de sus amigos. Por eso a mí no me extrañaba nada la defensa acérrima que hace Daniella Campos hacia Roberto Dueñas”. Las palabras no pasaron desapercibidas y generaron una airada reacción de Campos.

Visiblemente molesta, la comunicadora se levantó del set y, antes de abandonar el programa en vivo, lanzó un fuerte exabrupto: “¡Oh, ya! ¡Esta mujer! ¿Sabes qué? ¡Esta ya es la segunda...! ¡Ándate a la cresta! ¡Me tenís chata!”.

Según informó la periodista Cecilia Gutiérrez en su canal de difusión en Instagram, esta escena marcó el fin del vínculo laboral entre Daniella y Zona Latina. “Daniella Campos fue desvinculada de Zona Latina por su incidente con Adriana Barrientos, que termina con ella abandonando el set”, aseguró la periodista, detallando que desde la señal consideraron el hecho como un “abandono de trabajo”.

No obstante, el futuro de Campos en televisión estaría lejos de terminar. Gutiérrez también adelantó que la ex Miss Chile ya tendría un pie adentro en un nuevo proyecto: “Ya estaba lista para entrar a un reality, por lo que su renuncia era inminente”.

Fuentes ligadas a Mega, sumado a la información entregada por Infama, desde el canal habrían confirmado que Daniella Campos es una de las figuras confirmadas para un nuevo reality de cocina que preparan, lo que podría marcar un giro en su carrera mediática y una nueva oportunidad para reenfocar su presencia televisiva.