Leonardo Farkas anunció millonaria ayuda para abuelita asaltada en Lota: “Díganme dónde le deposito”

El filántropo chileno Leonardo Farkas volvió a demostrar su compromiso con quienes más lo necesitan, luego de anunciar una ayuda económica de dos millones de pesos para Inés Mora, una adulta mayor de 92 años que recientemente fue víctima de un brutal robo en su vivienda en Lota, Región del Biobío.

El hecho ocurrió cuando una mujer, conocida como “la gitana”, tocó la puerta del domicilio de la señora Inés pidiéndole un vaso de agua. Confiada, la adulta mayor accedió. “Me dijo ‘señora, ¿por qué no me convida un vasito de agua?’, así que fui y le pasé el jarrito de agua", relató a T13. Sin embargo, el gesto solidario terminó en una pesadilla.

“Entró, me dijo que ya se tomó el agua, y me dijo ‘pásame los anillos’. (Le dije) ‘Cómo le voy a pasar los anillos, si son de compromiso, el recuerdo de mi marido’. Me tomó la mano y me los sacó”, añadió, visiblemente afectada.

Entre los objetos robados se encuentran su anillo de compromiso, otro que perteneció a sus padres —con más de 100 años de historia— un aro de oro que llevaba puesto y 300 mil pesos de su pensión.

Al conocer esta historia, Leonardo Farkas no dudó en reaccionar. A través de sus redes sociales, escribió: “Chile merece más seguridad y respeto por sus adultos mayores. Seguidores me informan de este robo a una compatriota en su propia casa en Lota”, comentó.

Acto seguido, comprometió la ayuda: “Díganme dónde le deposito dos millones”, remató, generando una ola de comentarios positivos por su gesto.

La noticia, sin duda, impactó en redes sociales y reavivó el debate sobre la inseguridad que enfrentan los adultos mayores en el país, especialmente aquellos que viven solos. Mientras tanto, Farkas una vez sacó la billetera para demostrar que su filantropía no es solo palabra, sino acción concreta.