Karen Bejarano no pierde la esperanza con Juan Pedro Verdier: “Por mí estaría toda mi vida con él, por siempre”

Durante este domingo, ‘Primer Plano’ conversó con Karen Bejarano por su separación de Juan Pedro Verdier y se le consultó a la cantante, que si al salir su marido del reality de Canal 13, se darían una nueva oportunidad en el amor.

“Bueno, lo que siento yo no lo he negado jamás, yo siempre he estado enamorada de él y claramente no es que yo lo haya tirado de la basura y lo haya desechado, eso no pasó, son inventos que la gente se mete en la cabeza, nosotros crecimos juntos, llevamos toda una vida juntos, hemos pasado las de Kiko y Kako juntos, nos ha tocado enfrentar situaciones muy complicadas y a pesar de eso hemos estado de la mano”, dijo Karen Paola.

Subrayó que “en el último tiempo yo creo que también nos tocó tratar de mirar hacia adentro y en eso mirar hacia adentro a uno de repente le toca mirarse para adentro solo también, ¿cachai?“.

“O sea yo tener que hacer toda esta introspección, el volver a reconectar con mi mamá, el aprender a pedir perdón, el reconocer mi historia, el aprender a sanarme sola, era un proceso que yo tenía que hacer quizás sola también, era algo que yo tenía que atravesar sola y no con él siempre de mi mano porque de repente uno se apoya mucho en la pareja y son cargas que él no tiene que cargar, ha sido mi partner toda la vida”, mencionó, refiriéndose también a la relación que está intentando recomponer con su madre, con quien estuvo alejada por un tema de abuso sexual sufrido dentro de su núcleo familiar y que ella misma ha contado públicamente.

Respecto a la relación con su, por el momento exmarido, Bejarano afirmó que “a él lo amo mucho y me cuesta mucho estar separada de él, pero también sé que él también me ama y sé que las cosas tienen que pasar de la manera en la que Dios quiera que pasen, yo nunca he querido estar lejos de él, así que eso de querer darme una segunda, una tercera, una cuarta, yo por mí estaría toda mi vida con él, por siempre”.